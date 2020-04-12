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Bayburt'ta cadde ve sokaklar bomboş

BAYBURT'ta yaşayanların, koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyup, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığı gözlendi.

12.04.2020 10:52 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:52
Bayburt'ta cadde ve sokaklar bomboş

BAYBURT'ta yaşayanların, koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyup, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığı gözlendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyan Bayburtlular, cadde, sokak ve meydanları boş bıraktı. Yapılan uyarıları dikkate alan ve tedbirlere uyanların, zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmadığı gözlendi. Özellikle şehrin en kalabalık noktaları olan Cumhuriyet Caddesi, Tarihi Saat Kulesi Meydanı, Saray Bahçesi ve Çoruh Nehri kıyısının da boş kaldığı görüldü.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Bayburt, Güncel
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