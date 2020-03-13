Bayburt'ta camiler dezenfekte edildi
Bayburt'ta camilerde dezenfeksiyon işlemi uygulandı.
13.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:36
Bayburt 'ta camilerde dezenfeksiyon işlemi uygulandı.
Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yaptığı yazılı açıklamada, kentteki camilerde ilaçlama çalışması başlattıklarını belirtti.
Vatandaşların sağlık ve huzurunu önemsediklerini vurgulayan Pekmezci, şunları kaydetti:
"Cuma namazında vatandaşlarımızla dolup taşacak olan camilerimizde sağlıklı ve huzur içinde ibadet edilmesini sağlamak amacıyla bakteri ve mikroorganizmalara yönelik dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Daha önce de toplu taşıma araçları ve şehirler arası otobüs terminalinde ilaçlama gerçekleştirilmişti."
Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yaptığı yazılı açıklamada, kentteki camilerde ilaçlama çalışması başlattıklarını belirtti.
Vatandaşların sağlık ve huzurunu önemsediklerini vurgulayan Pekmezci, şunları kaydetti:
"Cuma namazında vatandaşlarımızla dolup taşacak olan camilerimizde sağlıklı ve huzur içinde ibadet edilmesini sağlamak amacıyla bakteri ve mikroorganizmalara yönelik dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Daha önce de toplu taşıma araçları ve şehirler arası otobüs terminalinde ilaçlama gerçekleştirilmişti."
Kaynak: AA
Etiketler : Hükmü Pekmezci, Bayburt, Huzur, Güncel
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