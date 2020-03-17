Bayburt'ta camilerde 'koronavirüs' temizliği
BAYBURT'ta camiler, koronavirüse karşı dezenfekte edildi.
17.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:14
BAYBURT'ta camiler, koronavirüse karşı dezenfekte edildi.
Bayburt Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, koronavirüse karşı temizlik önlemlerini artırdı. Özel kıyafetli temizlik ekipleriyle, parklar, çocuk oyun alanları ve otogarın yanı sıra, kentteki camilerde de dezenfekte uygulaması başlatıldı. Ekipler, camilerde bakteri ve mikroorganizmalara yönelik sterilizasyon ve dezenfeksiyon çalışması yaptı. Daha önce toplu taşıma araçlarında başlattığı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmasını şehirlerarası otobüs terminaliyle devam ettiren belediye ekipleri, şehir merkezindeki birçok camide de ilaçlama uygulamasını sürdürüyor.
Kaynak: DHA
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
Güncel
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Güncel
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Güncel
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu