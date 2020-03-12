Bayburt'ta çıkan yangın korkuttu
Bayburt'ta çıkan yangın korkuttu Bayburt şehir merkezi Uzungazi Mahallesi'nde Baki Şimşek'e ait dört katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.
12.03.2020 20:31 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:31
Bayburt 'ta çıkan yangın korkuttu
BAYBURT - Bayburt şehir merkezi Uzungazi Mahallesi'nde Baki Şimşek'e ait dört katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Uzungazi Mahallesi Tire sokakta bulunan tarihi bir binanın çatı katında saat 16.30 sıralarında başlayan yangını gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülerek kontrol altına alındı.Yangın mahalline gelen Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yangın çıkan evin üçüncü katında oturan Hazel Erküven ve ailesi ile bina varislerinden İsmail Şimşek'e geçmiş olsun dileklerini iletti.Yangını söndüren itfaiye ekipleri, yangının çatı katındaki soba kaleminden kaynaklandığını tespit ettiler. Çatı katında başlayan ve zamanında yapılan müdahale ile büyümeden söndürülen yangında sadece maddi hasar meydana geldi.
BAYBURT - Bayburt şehir merkezi Uzungazi Mahallesi'nde Baki Şimşek'e ait dört katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Uzungazi Mahallesi Tire sokakta bulunan tarihi bir binanın çatı katında saat 16.30 sıralarında başlayan yangını gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülerek kontrol altına alındı.Yangın mahalline gelen Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yangın çıkan evin üçüncü katında oturan Hazel Erküven ve ailesi ile bina varislerinden İsmail Şimşek'e geçmiş olsun dileklerini iletti.Yangını söndüren itfaiye ekipleri, yangının çatı katındaki soba kaleminden kaynaklandığını tespit ettiler. Çatı katında başlayan ve zamanında yapılan müdahale ile büyümeden söndürülen yangında sadece maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Baki Şimşek, İtfaiye, Bayburt, Genel
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