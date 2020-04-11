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Bayburt'ta davullu evde kal çağrısı

- Bayburt'ta davullu evde kal çağrısı Bayburt'ta davul çalıp cadde cadde, sokak sokak dolaşan Genç Kızılaycılar, vatandaşlara evde kal çağrısında bulundular.

11.04.2020 15:03 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:04
- Bayburt 'ta davullu evde kal çağrısı
BAYBURT - Bayburt'ta davul çalıp cadde cadde, sokak sokak dolaşan Genç Kızılaycılar, vatandaşlara evde kal çağrısında bulundular.
Genç Kızılay Bayburt mensubu iki genç davul çalarak vatandaşlara evde kal çağrısı yaptı. Bayburt'un ana güzergahlarında Ramazan davulcusu gibi davulu çalıp mani söyleyen gençler, dışarıda az sayıda yer alan vatandaşları eve gitmeleri konusunda uyardılar.
Korona virüs tedbirleri kapsamında temizlik ve hijyen bilgilerinin yer aldığı broşürleri de dağıtan gençler, "Amacımız cadde cadde sokak sokak gezerek insanların evlerine gitmelerini sağlamak. Evde kalan insanları eğlendirmek dışarıdaki vatandaşları da eve yönlendirmek amacıyla böyle bir farkındalık ortaya çıkardık. Bu esnada vatandaşlara korona virüsle mücadeleyi içeren broşürlerde dağıttık." ifadelerine yer verdiler. Bayburt’ta davullu evde kal çağrısı

Kaynak: İHA

Etiketler: Bayburt, Kızılay, Genç, Genel
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