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Bayburt'ta din görevlileri evden çıkamayan yaşlılara manevi destek sağlıyor

Bayburt'ta İl Müftülüğünce başlatılan "Vefalı Din Gönüllüleri" projesi ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkmalarına sınırlama getirilen 64 ve üstü yaş grubunda 10 bin 64 kişiye manevi destek sağlanacak.

13.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:14
Bayburt'ta din görevlileri evden çıkamayan yaşlılara manevi destek sağlıyor
Bayburt 'ta İl Müftülüğünce başlatılan "Vefalı Din Gönüllüleri" projesi ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkmalarına sınırlama getirilen 64 ve üstü yaş grubunda 10 bin 64 kişiye manevi destek sağlanacak.
İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Bayburt Valiliği koordinasyonunda yürütülen projeyle ilgili yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke çapında olduğu gibi Bayburt'ta da bir dizi tedbir alındığını söyledi.
Bu kapsamda 65 yaş ve üstü yaşlıların sosyal yoksunluk yaşamalarını önlemek, endişeye kapılmalarının önüne geçmek üzere "Vefalı Din Gönüllüleri" projesini hayata geçirdiklerini belirten Başoğlu, "Müftülüğümüzde bir vefa bürosu oluşturduk. Dönüşümlü olarak iki personelimizin şehir merkezi ve köylerde din görevlilerimizden aldığı talepleri ya biz karşılıyoruz ya da ilgili kurumlara yönlendiriyoruz. Şu ana kadar din görevlilerimiz aracılığıyla bin 124 vatandaşımıza ulaşmışız. Yaklaşık 600 vatandaşımıza da manevi destek sağlamışız." dedi.
Başoğlu, çalışmalar doğrultusunda Bayburt'ta 65 yaş ve üstü 10 bin 64 kişi tespit edildiğini kaydederek, şöyle devam etti:
"Mahalle mahalle, köy köy tüm arkadaşlarımıza bu bilgileri dağıttık. Din görevlilerimizin her biri mahallelerindeki bu vatandaşlarımızı arıyorlar. Vatandaşlarımıza Sayın Valimizin selamını iletiyorlar. İhtiyaçlarını soruyorlar, taleplerini karşılıyorlar. Manevi destek sağlıyorlar. 65 yaş ve üstü vatandaşımızı ya telefonla arıyoruz ya da ihtiyacı varsa sosyal mesafe kurallarını gözeterek yanlarına gidiyor ve ona moral, motivasyon sağlıyoruz. Rahatlatmaya çalışıyoruz. Kendilerine manevi açıdan bu sürecin geçeceğini ve en kısa zamanda ibadetlerimize aynı şekilde devam edeceğimizi belirterek evlerinde kalmalarını istiyoruz. Tabii bu çalışmalar çok önemli fakat önemli olan yapılan çağrılara kulak vermek ve kurallara uymak."
Başoğlu, bu dönemde ibadethanelerden uzak kalan vatandaşlara Diyanet İşleri Başkanlığının radyo ve TV programlarını önerdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Bayburt Valiliği, Hasan Başoğlu, Bayburt, Güncel
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