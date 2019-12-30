Haberler » Güncel » Bayburt'ta ekiplerin zorlu kar mücadelesi - Haber

Bayburt'ta ekiplerin zorlu kar mücadelesi

BAYBURT'ta, şiddetli fırtına nedeniyle 2 köyde çatıları uçup, hasar gören evlerin sahipleri, Özel İdare ekiplerinin, 8 saat süren çalışmaları sonunda yaz döneminde yaşadıkları evlere ulaşıp, tamir yaptı.

30.12.2019 15:23 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:24 Bayburt'ta ekiplerin zorlu kar mücadelesi

BAYBURT'ta, şiddetli fırtına nedeniyle 2 köyde çatıları uçup, hasar gören evlerin sahipleri, Özel İdare ekiplerinin, 8 saat süren çalışmaları sonunda yaz döneminde yaşadıkları evlere ulaşıp, tamir yaptı. 

Kentte dün etkili olan fırtına nedeniyle ve köylerindeki bazı evlerde çatılar uçtu, hasar meyada geldi. Yaz döneminde yaşadıkları evlerinde oluşan hasarları giderip, çatıları yinelemek isteyen vatandaşlar ise köylerine gitmek istedi. Kar nedeniyle kapalı olan yolları aşamayınca da Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. Hemen harekete geçen ekipler, 8 saat süren çalışma sonunda köy yollarını ulaşıma açıp, vatandaşları evlerine ulaştırdı. Evlerindeki onarım işlerini tamamlayan köy sakinleri, daha sonra jandarma ekiplerinin eşliğinde ilçeye döndü.

Kavlatan Köyü Muhtarı Yakup Koman, yolların kar nedeniyle kapandığını, fırtına nedeniyle de pek çok evin hasar gördüğünü anlatarak, "Valiliğimize, İl Özel İdaresi'ne durumu bildirdik. Köylüler olarak teşekkür ediyoruz. Geldiler yollarımızı açtılar. Bütün ekiplere teşekkür ediyorum" dedi. Vatandaşlardan Ahmet Bozo da yoğun karda canla başla mücadele eden ekiplere, teşekkür ederken Aydıntepe Özel İdare Şefi Durmuş Köksal ise yolları açarak, vatandaşları köye ulaştırdıklarını ardından da tekrar ilçe merkezine götürdüklerini anlattı.

Öte yandan yer yer kar kalınlığının 7 metreye ulaştığı bölgede, ekiplerin iş makineleriyle yürüttüğü çalışmalar drone ile havadan görüntülendi. 



Kavlatan, Dumlu, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:03   Boşanma davası açtığı eşinin öldürdüğü kadın toprağa verildi - Haber
16:02   4 kişilik aile, eve giren farelerden kurtulmak isterken zehirlendi (2) - Haber
16:02   Annesini battaniye ile boğarak öldüren zanlı tutuklandı - Haber
16:02   Üniversiteliler köy okulundaki öğrencileri sevindirdi - Haber
16:00   Eskorta 60 bin lira kaptıran üniversite öğrencisi, savcının kararı sonrası yıkıldı - Haber
15:57   Şiddetli rüzgar Silivri'de bir binanın çatı parçalarını uçurdu - Haber
14:07   Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Haber
13:57   Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Haber
13:35   Kar, İstanbul sınırına dayandı! Akşam saatlerine dikkat - Haber
12:23   İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
30.12.2019 16:03:38