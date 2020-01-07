Haberler » Güncel » Bayburt'ta emniyet personeline sivil savunma ve yangın eğitimi verildi - Haber

Bayburt'ta emniyet personeline sivil savunma ve yangın eğitimi verildi

Bayburt Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü tarafından emniyette görev yapan personellere sivil savunma ve yangın eğitimi verildi.

07.01.2020 12:41 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:46 Bayburt'ta emniyet personeline sivil savunma ve yangın eğitimi verildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü tarafından emniyette görev yapan personellere sivil savunma ve yangın eğitimi verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından Bayburt İl Emniyet Müdürlüğüne görev yapan personellere sivil savunma ve yangın eğitimi konuları anlatıldı. Sivil Savunma faaliyetlerine ilişkin mevzuat, planlama, temel yangın bilgisi, kimyasal biyolojik radyasyon ve nükleer tehlikeli maddeleri ve uygulamalara ilişkin bilgi ve becerileri kazandırma eğitimleri verildi. Daha sonra ekiplerin görev halindeyken olası bir yangında yapılması gerekenler ve yapılmaması gereken davranışlar, yangın söndürme teknikleri hakkında teorik bilgiler verildi.

Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan personellere de AFAD ekipleri tarafından olası bir yangında ne gibi önlemleri alacağı anlatıldı. - BAYBURT

Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:20   8 kişi hayatını kaybetmişti: Böyle yakalandı - Haber
14:20   DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 - Haber
14:20   Doğu Anadolu donuyor - Haber
14:20   Turistler rüzgara karşı şemsiyelerini kalkan yaptı - Haber
14:19   Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
13:35   Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir - Haber
13:02   Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar saat 20.00'ye kadar durduruldu - Haber
11:50   Pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı - Haber
11:15   Pistten çıkan uçaktaki yolcuların panik anları kameraya yansıdı - Haber
7.01.2020 14:22:52