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Bayburt'ta ev yangını

Bayburt'ta bir evin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

12.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:10
Bayburt'ta ev yangını
Bayburt 'ta bir evin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Uzungazi Mahallesi'nde, Baki Şimşek'e ait 2 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine giden Bayburt Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangında ev zarar gördü.
Olay yerine giden Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yangın çıkan binanın ilk katında oturan Hazel Erküven ve ailesi ile bina varislerinden İsmail Şimşek'e "geçmiş olsun" dileğini iletti.

Kaynak: AA

Etiketler : Baki Şimşek, Bayburt, Güncel

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