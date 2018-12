Bayburt'ta Farkındalık Yürüyüşü

04 Aralık 2018 Salı 15:44



Bayburt'ta Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.Engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve bu konudaki farkındalığı artırmak amacıyla her yıl çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Dünya Engelliler Günü'nde Bayburt'ta yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Mete Memiş ile eşi Zeynep Memiş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Kenan Eroğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile engelli vatandaşlarımız ve engelli yakınları katıldı.Türk Dünyası Parkı önünden yürüyüşe başlayan kortej "Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok" ve "Engelleri Birlikte Aşalım" yazılı pankartlar eşliğinde Valilik Binası önüne geldi. Vali Pehlivan burada göz bandı takarak engelli bireylerin yaşamlarında karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek için oluşturulan "Empati Parkuru'nu denedi. Beyaz baston ve engelli şeritlerini kullanarak ilerlemeye çalışan Vali Pehlivan parkuru tamamladı.Vali Pehlivan parkurun ardından yaptığı açıklamada, "Bu kısa mesafe bile engelli kardeşlerimizin yaşadığı zorlukları anlamamıza yetiyor. Biz bu empati parkurunda bir kaç dakikalığına yaşadığımızı engelli vatandaşlarımız hayatları boyunca yaşıyor. Yönlendirmeler belirgin olduğu zaman daha rahat hareket edebiliyorsunuz. Her sağlıklı birey de bir engelli adayıdır bilinci ve 'Sevgi var, engel yok!' anlayışıyla kamu veya özel, bütün hizmetlerde, bu bağlamda şehircilik hizmetlerinde engellilerimizin düşünülmesi son derece önemli. Bu konuda devletimizin, hükümetimizin ilgili kurumları vasıtasıyla son yıllarda sağladığı takdire değer ilerlemeler inşallah devam edecek ve toplumun bütün kesimlerinin müşterek hassasiyeti ile engelli kardeşlerimiz her geçen gün daha iyi imkanlara sahip olacaktır." dedi.Etkinlikle Belediye Başkanı Mete Memiş de tekerlekli sandalyeye oturarak empati parkurundan geçti.Etkinlik katılımcıların toplu fotoğraf çekilmelerinin ardından sona erdi. - BAYBURT