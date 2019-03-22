Bayburt'ta Fetö/pdy Operasyonu

Kaynak: AA

Bayburt'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir kişi tutuklandı.Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanan, örgüt içerisinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten, FETÖ elebaşının talimatıyla Bank Asyada hesap artırımına giden ve örgüte müzahir dershanede öğretmen olarak çalışan firari A.E'nin Erzurum'da saklandığını belirledi.Hakkında yakalama kararı çıkartılan zanlı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla saklandığı adreste gözaltına alındı.Bayburt Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheli A.E, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüpheli A.E. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.