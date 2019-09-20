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Bayburt'ta Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Bayburt'ta "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla Şehit Osman Tepesi Şehitliği'nde tören yapıldı.

20.09.2019 09:18Bayburt'ta Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
Bayburt'ta "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla Şehit Osman Tepesi Şehitliği'nde tören yapıldı.

Sakarya Meydan Muharebesinden zaferle ayrılan ordunun komutanı Atatürk'e Mareşal rütbesi ile Gazi unvanının verildiği gün olan 19 Eylül'de tüm yurtta olduğu gibi Bayburt'ta da çeşitli etkinliklerle Gaziler Günü kutlanırken şehitlerimiz ve ahirete intikal eden gazilerimiz için dualar edildi.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak Yüzbaşı Şehit Agah Şehitliği'nde düzenlenen törende Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker ile Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Daha sonra protokol üyeleri, Bayburtlu iç güvenlik şehitlerinin isimlerinin yazılı olduğu temsili mezarlara karanfiller bıraktı. - BAYBURT

19 Eylül Gaziler Günü, Bayburt, Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

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