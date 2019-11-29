Haberler » Güncel » Bayburt'ta gıda işletmeleri denetlendi - Haber

Bayburt'ta gıda işletmeleri denetlendi

Bayburt Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, bu yıl gıda işletmelerine 1335 denetim yapıldığını bildirdi.

29.11.2019 15:16 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:22Bayburt'ta gıda işletmeleri denetlendi
Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, bu yıl gıda işletmelerine 1335 denetim yapıldığını bildirdi.
Ersen, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca tüm illerde uygulanan "Denetim Seferberliği" kapsamında Bayburt'ta da gıda satışı yapan gıda işletmelerinin denetlendiğini belirtti.
Kentteki gıda işletmelerinin bu yıl toplam 1335 kez denetlendiğini vurgulayan Ersen, toplum sağlığını doğrudan ilgilendiren konuda denetimlerin titizlikle sürdürüleceğini kaydetti.
Ersen, okul kantinleri ve yemekhaneleri ile lokanta, restoran, dönerci, fastfood gibi toplu tüketim alanlarında faaliyet gösteren işletmelerin de denetleneceğini aktardı.

Bayburt, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:42 Gürcistan plakalı tırda 12 kilo 100 gram esrar ele geçirildi
16:42 Karısını ve kayınbiraderini öldüren sanığın davası devam ediyor
16:41 (Maltepe'de 'Şahane Cuma' izdihamında mağazanın camları kırıldı: 3 yaralı
16:40 Kadınlar, yüzü asitle yakılan Berfin'e sahip çıktı
16:36 Develi'de Kış Tedbirleri Alındı
16:14 Üniversite'nin temel atma töreninde Erdoğan, Bakan Kurum'u uyardı: İnşaatın bitiş tarihini yazılı istiyorum
15:54 Irak'ta sular durulmuyor! Başbakanı Abdulmehdi istifa kararı aldı
15:39 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: Beyin ölümünü kontrol ettir
15:24 Son dakika: Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nde reddedilen su zammı talebiyle ilgili konuştu: Ucuz kahramanlık
15:20 Son dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 2 Aralık'ta yapılacak
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
12:03 Dipsiz Göl skandalında müze müdürünün valiye bilgi vermediği ortaya çıktı
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
21:25 Yağmur Tanrısevsin hakkında çok konuşulacak iddia: Hafızasını sildirecek
29.11.2019 16:42:16