Bayburt'ta halk pazarı geçici süreyle kapatıldı
Bayburt'ta halk pazarı, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında geçici olarak kapatıldı.
26.03.2020 08:35 | Son Güncelleme: 26.03.2020 08:35
Bayburt 'ta halk pazarı, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında geçici olarak kapatıldı.
Konuyla ilgili Bayburt Belediyesi'nden yapılan bilgilendirmede, "Ülkemizde yaşanan covid-19 salgından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla ilimizde kurulan halk pazarı geçici olarak kapatılmıştır" denildi. - BAYBURT
Konuyla ilgili Bayburt Belediyesi'nden yapılan bilgilendirmede, "Ülkemizde yaşanan covid-19 salgından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla ilimizde kurulan halk pazarı geçici olarak kapatılmıştır" denildi. - BAYBURT
Kaynak: İHA
Etiketler: Koronavirüs, Bayburt, Güncel