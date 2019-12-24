Haberler » Güncel » Bayburt'ta HAP eğitimi tamamlandı - Haber

Bayburt'ta HAP eğitimi tamamlandı

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hastane Afet ve Acil Durum Planı Uygulayıcı Eğitimi tamamlandı.

24.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:45 Bayburt'ta HAP eğitimi tamamlandı
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hastane Afet ve Acil Durum Planı Uygulayıcı Eğitimi tamamlandı.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde afet birimi tarafından 18-20 Aralık 2019 tarihleri arasında Bayburt'ta Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) uygulayıcı eğitimi düzenlendi. Bayburt Devlet Hastanesinden 19 personelin katılımı ile tamamlanan programda Afet ve Acil Durum temel kavramları, Türkiye Afet Yönetimi ve Sağlık Hizmetleri, Hastane Afet ve Acil Durum Planına (HAP) hazırlama kılavuzu tanıtımı, mevcut durum analizi, hastane olay yönetim sistemi, kitlesel yaralanmalı olaylarda hastanenin müdahale aşamaları, hastanenin tıbbi kapasitesi gibi konular eğitimciler tarafından katılımcılara anlatıldı.

Eğitimler İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı afet biriminden 4 eğitimci tarafından verildi. - BAYBURT

İl Sağlık Müdürlüğü, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:56   Samsun'da kuvvetli rüzgar nedeniyle iki inşaatın çatısı uçtu - Haber
12:55   İnternetten öğrendiği hat sanatını cami duvarlarına işledi - Haber
12:52   Dicle Elektrik'ten Mardin'e 1 milyon 853 bin liralık yatırım - Haber
12:52   Organik Eflani Hindisi kolesterole iyi geliyor - Haber
12:50   İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy Gümüşhane'de anıldı - Haber
12:17   Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü: Karadeniz'de çıkan 58 farklı noktadaki yangınların 45'i kontrol altına alındı - Haber
11:57   Ekrem İmamoğlu ve babası hakkındaki 'dolandırıcılık' davası ertelendi - Haber
11:29   Narkotik köpeği, hoparlörün içinde 2 kilogram uyuşturucu buldu - Haber
10:31   Esed bombardımanından kaçan 120 bin Suriyeli, Türkiye sınırına dayandı - Haber
10:27   Son dakika: Park yasağı kuralı ihlali yapan araçlar, trafik düzenini etkilemediği hallerde otoparka çekilmeyecek - Haber
24.12.2019 13:01:42