Haberler » Güncel » Bayburt'ta hava durumu - Haber

Bayburt'ta hava durumu

Gece ve sabah saatlerinde soğuk havanın etkisini artırdığı Bayburt'ta buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.

22.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 22.12.2019 11:39 Bayburt'ta hava durumu
Gece ve sabah saatlerinde soğuk havanın etkisini artırdığı 'ta buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında düşüş yaşanan bölgede rüzgar güney yönlerden hafif kuvvette esecek.

Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı eksi 6 derece, Demirözü ve Aydıntepe ilçesinde ise eksi 7 derece olarak ölçüldü.

Kar kalınlığının 4 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de en düşük hava sıcaklığı eksi 11 derece oldu. - BAYBURT

Doğu Karadeniz, Bayburt, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:50   Üniversite mezunu kadın, girişimcilik hayalini "Genç Çiftçi Projesi" ile gerçekleştirdi - Haber
11:48   Samsun askerdeki sevgiliden oyuncu çığacı'ya evlilik teklifi - Haber
11:46   Türk Hava Yolları'ndan yolculara unutulan eşya uyarısı - Haber
11:44   Bitlisli çocuklar yüzme öğreniyor - Haber
11:44   Yenice Parkı ve Yenice Parkı Kafe Meram hizmete başladı - Haber
11:20   Gaz kolu takılı kalan motosiklet ortalığı karıştırdı - Haber
11:20   Küba'da 40 yıl aradan sonra başbakanlık geri getirildi - Haber
10:23   Gölbaşı'nın ardından İznik Gölü'nü de kuraklık vurdu - Haber
10:01   Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı - Haber
09:44   Son dakika: Uludağ Erikli Yaylası'nda orman yangını çıktı - Haber
22.12.2019 11:51:59