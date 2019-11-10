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Bayburt'ta hava sıcaklığı geceleri sıfırın altına düştü

Gündüzleri hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Bayburt'ta geceleri hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

10.11.2019 00:07 | Son Güncelleme: 10.11.2019 00:12Bayburt'ta hava sıcaklığı geceleri sıfırın altına düştü
Gündüzleri hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği 'ta geceleri hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Bayburt'ta hava az bulutlu ve açık geçecek. Akşam ve gece saatlerinde Bayburt ve çevrelerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Bayburt'ta rüzgar güneyli yönlerden orta kuvvette esecek.

Bayburt'ta en düşük hava sıcaklığı kent merkezi ve 'nde eksi 1 derece, 'de ise eksi 2 derece olarak ölçüldü.

Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Bayburt ve Aydıntepe'de 18, Demirözü'nde 16 derece.

Öte yandan sabah saatlerinde bazı noktalarda etkili olan pus nedeniyle bitki örtüsünün üzerini kırağı tuttu. - BAYBURT

Aydıntepe, Demirözü, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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