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"Bayburt'ta ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak yardımı" başlıklı haberimizi düzelterek yeniden...

Bayburt Sarı Duvar Taraftar Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımı yapıyor.

12.04.2020 21:40 | Son Güncelleme: 12.04.2020 21:40
Bayburt Sarı Duvar Taraftar Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımı yapıyor.
Grubun temsilcisi Kenan Ateş, yaptığı açıklamada, bu zor zamanlarda böyle bir yardım kampanyası organize etmekten onur duyduklarını söyledi.
İlk etapta Bayburt plakası olan "69" gıda kolisiyle kampanyanın startını verdiklerini ifade eden Ateş, şunları kaydetti:
"Bizler Bayburt Sarı Duvar Taraftar Grubu ve ailesi olarak Bayburt'ta bizlerin desteğine ihtiyaç duyan ailelerimize bir nevi destek ve moral olsun diye bir kampanya başlatıyoruz. Ailelerimize gıda yardımı yaparak onların bu zor günlerinde onlarla olduğumuzu göstererek hem hayır dualarını almak hem de bu virüs belası yüzünden çektikleri sıkıntıları bir nebze hafifletmek istiyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Bayburt, Güncel
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