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Bayburt'ta iki köy Korona virüs nedeniyle karantinaya alındı

Bayburt'ta merkeze bağlı 2 köy Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

30.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:12
Bayburt'ta iki köy Korona virüs nedeniyle karantinaya alındı
Bayburt 'ta merkeze bağlı 2 köy Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bayburt'ta Aşağıçimağıl ve Ortaçimağıl köyleri yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında 2 köyün karantinaya alındığı bildirildi.

Kararın Covid-19 ile mücadele kapsamında verildiği duyurulan açıklamada, "İlimiz merkez ilçesine bağlı Aşağıçimağıl ve Ortaçimağıl köylerinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında 30 Mart 2020 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek köye giriş ve çıkışlar kapatılmıştır" ifadesi kullanıldı. - BAYBURT
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Kaynak: İHA

Etiketler: Bayburt, Güncel
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