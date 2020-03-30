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Bayburt'ta iki köy Korona virüs nedeniyle karantinaya alındı

- Bayburt'ta iki köy Korona virüs nedeniyle karantinaya alındı Bayburt'ta merkeze bağlı 2 köy Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

30.03.2020 19:31 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:32
- Bayburt 'ta iki köy Korona virüs nedeniyle karantinaya alındı
BAYBURT - Bayburt'ta merkeze bağlı 2 köy Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Bayburt'ta Aşağıçimağıl ve Ortaçimağıl köyleri yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında 2 köyün karantinaya alındığı bildirildi.
Kararın Covid-19 ile mücadele kapsamında verildiği duyurulan açıklamada, "İlimiz merkez ilçesine bağlı Aşağıçimağıl ve Ortaçimağıl köylerinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında 30 Mart 2020 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek köye giriş ve çıkışlar kapatılmıştır" ifadesi kullanıldı.
(BK-AA-ÖK-Y)
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Bayburt’ta iki köy Korona virüs nedeniyle karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Bayburt, Genel

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Bayburt'ta iki köy Korona virüs nedeniyle karantinaya alındı
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