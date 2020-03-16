Bayburt'ta ilkbaharda kar yağışı
Bayburt'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oldu.
16.03.2020 10:39 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:39
Bayburt 'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oldu.
Türkiye 'de kışın en çetin geçtiği illerden Bayburt'ta, kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar, güzel görüntüleri de beraberinde getirdi. Bazı vatandaşlarda kardan kaplanan dükkanlarının önünde temizlik yaptı. Kent merkezinde de kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düştü. - BAYBURT
Türkiye 'de kışın en çetin geçtiği illerden Bayburt'ta, kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar, güzel görüntüleri de beraberinde getirdi. Bazı vatandaşlarda kardan kaplanan dükkanlarının önünde temizlik yaptı. Kent merkezinde de kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düştü. - BAYBURT
Kaynak: İHA
Manşet
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