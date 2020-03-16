- Bayburt'ta ilkbaharda kar yağışı
Bayburt'ta ilkbaharda kar yağışı Bayburt'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oldu.
16.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:05
Bayburt 'ta ilkbaharda kar yağışı
BAYBURT - Bayburt'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oldu. Türkiye'de kışın en çetin geçtiği illerden Bayburt'ta, kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar, güzel görüntüleri de beraberinde getirdi. Bazı vatandaşlarda kardan kaplanan dükkanlarının önünde temizlik yaptı.Kent merkezinde de kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düştü.
BAYBURT - Bayburt'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oldu. Türkiye'de kışın en çetin geçtiği illerden Bayburt'ta, kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar, güzel görüntüleri de beraberinde getirdi. Bazı vatandaşlarda kardan kaplanan dükkanlarının önünde temizlik yaptı.Kent merkezinde de kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düştü.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :- Bayburt'ta ilkbaharda kar yağışı
Manşet
Haberler
Haberler
"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor" iddialarına yalanlama geldi
Haberler
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Haberler
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Haberler
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Haberler
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz
Haberler
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
Haberler
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
Haberler
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi