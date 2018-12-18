Bayburt'ta 'İnsan Hakları' Konulu Konferans Düzenlendi

Bayburt Üniversitesi
Kalkındırma Vakfı tarafından düzenlenen İnsan Haklarının Evrenselliği konferansına konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Tevhit Ayengin, insanlığın ortak değerler etrafında toplanması ve hak esaslı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini söyledi.
Prof. Dr. Fuat Sezgin
Konferans Salonu'nda gerçekleşen ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansta konuşan Ayengin, hak kavramının yöreye ya da çeşitli göstergelere ve statülere bağlı bir özellik olmadığının altını çizerek, herkesin yalnızca insan olmakla kazandığı negatif ve pozitif hakların esas olduğu bir ilişki geliştirmenin gerekliliğine işaret etti. Ayengin, dünyada en fazla sorunun hak ihlallerine dayandığını belirterek, hukuk sistemlerinin uzlaşma ve katılımlı müzakerelerle gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Dünyada gözlenen eşitsizlik ve Batı merkezli çifte standartların yerine tüm bireyler için eşit bir sistemde karar kılmanın önemine vurgu yapan Ayengin, öğrencilerden insan haklarını öğrenmelerini ve birer savunucu olmalarını istedi.
Konferans sonunda Kalkındırma Vakfı Başkanı ve Yargıtay
Onursal Başkanvekili Abdülkadir İlhan tarafından Ayengin'e teşekkür plaketi takdim edildi.
Konferansa Vali Ali Hamza Pehlivan
, Belediye Başkanı Mete
Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Anayasa Komisyonu Başkanı Menderes
Akar, Rektör
Prof. Dr. Selçuk Coşkun
, Vakıf Başkanı Abdülkadir İlhan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. - BAYBURT
Bayburt Üniversitesi
Kaynak: İHA