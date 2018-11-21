Bayburt'ta İş Yeri Yangını: 1 Yaralı

Bayburt
'ta çıkan yangında bir kişi yaralandı, 3 iş yeri zarar gördü.
Şeyhhayran Mahallesi Şair Celali Caddesi'ndeki bir iş yerinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis
ekipleri olay yerine sevk edildi.
Çevredeki iki iş yerine de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonunda kontrol altına alındı.
Yangında kullanılamaz hale gelen 3 iş yerinden birinin sahibi Adnan Topsakal, ağır yaralandı. Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan Topsakal, yapılan müdahalenin ardından Erzurum
'a nakledildi.
Öte yandan, yangın sebebiyle iş yerlerinin bitişiğinde bulunan CHP
İl Başkanlığı binasının çatısında da kısmen hasar oluştu.
21 Kasım 2018 Çarşamba 16:23