BAYBURT'TA İŞÇİLERİN ZORLU MANGAL KÖMÜRÜ MESAİSİ

BAYBURT'ta mangal kömürü üretim sezonu açıldı. Kavakyanı köyüne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki dağın eteğine kurulan çadırlarda kalan işçiler, sıcak havada, zorlu koşullarda mangal kömürü üretiyor. Kent merkezine bağlı Kavakyanı köyüne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki dağın eteğine kurulan çadırlarda kalanlar, sıcak havada zorlu koşullarda mangal kömürü üretiyor. Kadın ve erkek işçiler, sabah dağlık alanlarda kestikleri odunları toplayarak başladıkları mesailerini, yaktıkları ateşin başında gece yarısına kadar devam ettiriyor. Meşe ormanlarından izinli olarak kesilen odunlar, günler süren çalışmayla kule şeklinde diziliyor, üzeri toprakla kapatılarak ateşe veriliyor. Yapımı zorlu bir uğraş gerektiren mangal kömürünün üretiminde çalışan işçiler, yaklaşık 100 dereceye ulaşan sıcaklıkla da mücadele ediyor. 15 gün süren yanma işleminin ardından odunlar, mangal kömürü halini alıyor. Zorlu sürecin ardından çuvallara doldurulan mangal kömürlerinin kilosu 3,5 TL'den ise satışa sunuluyor.

'EKMEK PARAMIZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Mangal kömürü üretiminde çalışan Mehmet Aslan, zorlu bir üretim yaptıklarını belirterek sıcaklığın oldukça fazla olduğunu söyledi. Aslan, En çok mangal kömürlerini ateşten çıkarırken zorlanıyoruz. Üstümüz başımız toprak oluyor. Ekmek paramız için çalışıyoruz dedi. İşçi Fatma Aslan da Bizim işimiz mangal kömürü üretmektir. Bir kaç ay bu işte çalışıyoruz. Sıcak havada zor oluyor ama ekmeğimizi buradan kazanıyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA