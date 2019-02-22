Bayburt'ta İstiklal Marşı Okunurken Protokolün Ayağa Kalkmaması Tepki Çekti

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiği kentte İstiklal Marşı krizi çıktı.

PROTOKOL ÜYELERİ AYAĞA KALKMADI

Etkinlikler sırasında, Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşu temalı temsili oyun sergilendi. Temsil sırasında İstiklal Marşı okundu ancak protokol üyelerinin, ayağa kalkmaması tepki topladı.

BAYBURT VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Bayburt Valiliği ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Programda tertiplenen Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun canlandırıldığı tiyatro gösterisinde; kurtuluş mücadelesini yansıtan sahnelerin içinde spontane bir şekilde fonda İstiklal Marşı'nın bir kısmının çalındığı, devamında sala okunduğu, ortama diğer seslerin de karıştığı bir sahne sergilenmiş ve tiyatro sahne akış planına göre devam etmiştir." ifadelerine yer verdi.