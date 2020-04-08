Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bayburt'ta kaçak maske imalatı yapan 2 işyerinden 6 bin 194 adet koruyucu tıbbi maske ele geçirildi

Bayburt'ta kaçak maske imalatı yapan 2 işyerinden 6 bin 194 adet koruyucu tıbbi maske ele geçirildi.

08.04.2020 22:39 | Son Güncelleme: 08.04.2020 22:39
Bayburt'ta kaçak maske imalatı yapan 2 işyerinden 6 bin 194 adet koruyucu tıbbi maske ele geçirildi
Bayburt 'ta kaçak maske imalatı yapan 2 işyerinden 6 bin 194 adet koruyucu tıbbi maske ele geçirildi.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince izinsiz tıbbi maske üretimi yapan 2 işyerine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 6 bin 194 adet koruyucu tıbbi maske ve 17 top maske kumaşı ele geçirildi, 6 şüpheli şahıs yakalandı.

İzinsiz tıbbi maske üretimi ile ilgili yapılan operasyon kapsamında; A.T. isimli işyerinde yapılan aramada toplam 930 adet koruyucu tıbbi maske, çok sayıda tel klips ve lastik ele geçirildi. Koruyucu tıbbi maskelerin ana imalathane ve deposu olarak kullanıldığı tespit edilen A.T. isimli iş yerinde yapılan aramalarda ise 5 bin 264 adet koruyucu tıbbi maske,17 top maske kumaşı, 2 top maske lastiği, maskelerin paketlenmesi amacıyla kullanılan 82 adet boş kutu, çok sayıda tel klips ve lastik ele geçirildi.

İki işyerinden ele geçen toplam 6 bin 194 adet koruyucu tıbbi maske ve diğer malzemeler ile birlikte B.G., A.A., T.S. isimli şüpheli şahıslar ile Afgan uyruklu M.J., A.A, A.S.J. isimli şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemlere başlanılmış olup, her iki iş yerine İl Sağlık ve Ticaret Müdürlüklerince gerekli idari işlemler yapılarak mühürlendi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Bayburt, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Bayburt'ta kaçak maske imalatı yapan 2 işyerinden 6 bin 194 adet koruyucu tıbbi maske ele geçirildi - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Fransa’dan endişe veren korona açıklaması: Milyonlarca kişi ölüm riski altında Haberler
Fransa'dan endişe veren korona açıklaması: Milyonlarca kişi ölüm riski altında
12 gün önce tanı koyulan belediye başkanı koronayı nasıl yendiğini anlattı Haberler
12 gün önce tanı koyulan belediye başkanı koronayı nasıl yendiğini anlattı
İsrailli gazeteci korona tedbirlerinde Türkiye’yi örnek gösterdi: Erdoğan gibi olmalıyız Haberler
İsrailli gazeteci korona tedbirlerinde Türkiye'yi örnek gösterdi: Erdoğan gibi olmalıyız
Trump’ın sert DSÖ tepkisine ilk ağızdan yanıt geldi Haberler
Trump'ın sert DSÖ tepkisine ilk ağızdan yanıt geldi
Korona nedeniyle yurt dışında ölen Türklerin sayısı 222’ye yükseldi Haberler
Korona nedeniyle yurt dışında ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İngiltere ve Fransa’da bir günde 1479 can kaybı Haberler
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İngiltere ve Fransa'da bir günde 1479 can kaybı
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya’yı geçerek 4. oldu Haberler
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya'yı geçerek 4. oldu
264 hastanın daha iyileştiğini açıklayan Koca, güzel haberi sosyal medyadan verdi Haberler
264 hastanın daha iyileştiğini açıklayan Koca, güzel haberi sosyal medyadan verdi

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

23:01: 'Süper ay' Yozgat semalarında da görüldü - Haberler 22:56: Tunceli'de Kovid-19 ile mücadele için üretilen video laringoskop sağlık çalışanlarına teslim edildi - Haberler 22:50: Bayburt'ta bir miktar esrar ele geçirildi - Haberler 22:50: ABD'de siyahlar arasında koronavirüs bağlantılı ölümler daha yüksek: 'Yoksulluk nedeniyle... - Haberler 22:44: Almanya'nın salgınla mücadelesinde kurgular ve gerçekler - Haberler 22:03: Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız - Haberler 21:40: Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı 21:40: Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı - Haberler 21:20: New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı - Haberler 21:15: İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti - Haberler 19:36: ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı - Haberler