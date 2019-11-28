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Bayburt'ta kamyon ile tır kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde kamyon ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

28.11.2019 09:08 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:13Bayburt'ta kamyon ile tır kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
'un ilçesinde kamyon ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Aydıntepe ilçesine bağlı Çatıksu Köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.B. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyon ile karşı yönden gelen H.B. idaresindeki 06 DD 9897 plakalı tır kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu yaralılar sıkıştıkları yerden çıkartıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan sürücüler ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BAYBURT

Aydıntepe, Bayburt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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