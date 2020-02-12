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Bayburt'ta kar sebebiyle okul tatili bir gün uzatıldı

Bayburt genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün tatil edilen okullar yağışın devam etmesi üzerine yarın da tatil edildi.

12.02.2020 17:49 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:49Bayburt'ta kar sebebiyle okul tatili bir gün uzatıldı
genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün tatil edilen okullar yağışın devam etmesi üzerine yarın da tatil edildi.

Bayburt'ta devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle bugün tatil edilen okulların yağışın devam etmesi üzerine yarında tatil edilmesine karar verildi. Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 13 Şubat 2020 Perşembe günüde okulların tatil edildiğini belirtti.

Bayburt Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Meteorolojiden elde edilen veriler doğrultusunda ilimiz genelinde 12 Şubat 2020 Çarşamba günü başlayan kuvvetli kar yağışı ile beraberindeki buzlanmanın etkisini devam ettireceği değerlendirilmektedir. Eğitim – öğretim faaliyetlerinin güvenli ve sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine yönelik bu kapsamda 13 Şubat 2020 Perşembe günü il genelindeki tüm resmi ve özel kreşler, ana okulları ile ilkokul, ortaokul ve liselerde gündüz bakım evleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ve Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca belirtilen tarihte engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - BAYBURT

Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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