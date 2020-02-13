Haberler » Güncel » Bayburt'ta kar sebebiyle okul tatili uzatıldı - Haber

Bayburt'ta kar sebebiyle okul tatili uzatıldı

Bayburt genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tatil edilen okullar yağışın devam etmesi üzerine yarın da tatil edildi.

13.02.2020 18:17 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:17Bayburt'ta kar sebebiyle okul tatili uzatıldı
genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tatil edilen okullar yağışın devam etmesi üzerine yarın da tatil edildi.

Bayburt'ta devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle bugün tatil edilen okulların yağışın devam etmesi üzerine yarında tatil edilmesine karar verildi. Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 14 Şubat 2020 Cuma günüde okulların tatil edildiğini belirtti.

Vali Cüneyt Epcim attığı tweette, "Bayburt İlimizde devam eden olumsuz hava koşullarından ötürü 14.02.2020 Cuma günü Eğitim-Öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir" dedi. - BAYBURT

Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:35  Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!
14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 19:54:33