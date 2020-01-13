Haberler » Güncel » Bayburt'ta kar yağışı - Haber

Bayburt'ta kar yağışı

Bayburt'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza büründürdü.

13.01.2020 09:28 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:33Bayburt'ta kar yağışı
'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza büründürdü. Kar ve tipi yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu.

Bayburt ve çevresinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Bayburt - Gümüşhane karayolu Vauk Dağı Geçidinde zincirsiz yola giren ağır tonajlı araçlar zor anlar yaşadı. Birçok araç sürücüsü kaygan yolda ilerleyemeyip yol kenarında beklemek zorunda kaldı.

Bayburt kent merkezinde de gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Bayburt Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmasına başlarken bazı vatandaşlar da karın tadını çıkardı. - BAYBURT

Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:31  Spor kayserispor teknik direktörü prosinecki'ye meşale ve pastalı karşılama - Haber
10:30  Kanal İstanbul'un son tanıtım filmi - Haber
10:30  Filipinler'de 16 binden fazla kişi tahliye edildi - Haber
10:26  Kar özlemi kayak merkezini tatilcilerle doldurdu - Haber
10:25  'Son duanı et' deyip evlenme teklifi yaptı - Haber
09:31  Bakan Soylu, Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununa gidenlere sert tepki gösterdi - Haber
09:23  Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel gözaltına alındı - Haber
09:14  Türkiye'de en çok güvenilen dünya lideri Putin oldu - Haber
09:06  Marmara'daki 4,7'lik depremi bilen isimden korkutan uyarı! - Haber
00:35  Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı - Haber
13.01.2020 10:35:55