Haberler » Güncel » Bayburt'ta kar yağışı bekleniliyor - Haber

Bayburt'ta kar yağışı bekleniliyor

Bayburt ve çevresinde bugün kar yağışı bekleniliyor.

12.12.2019 09:25 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:30Bayburt'ta kar yağışı bekleniliyor
ve çevresinde bugün kar yağışı bekleniliyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde hava parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinde Giresun'un iç kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden orta kuvvette esecek.

Öte yandan geceleri en düşük hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü Bayburt Kop Dağında önümüzdeki pazartesi gününe kadar kar yağışı etkili olacak. - BAYBURT

Doğu Karadeniz, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:46 Tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı - Haber
10:46 Kamyonun çarptığı üniversite öğrencisinin ölümü davası - Haber
10:46 Pakistan'da avukatlar hastaneyi bastı, bakana saldırdı - Haber
10:46 Adilcevaz'ın voleybol takımının hedefi birinci lig - Haber
10:46 Türkiye Kamu-Sen asgari geçim endeksini açıkladı - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
07:20 Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Haber
23:26 Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur" - Haber
22:40 "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" dedi, evinden uyuşturucu çıktı - Haber
12.12.2019 10:50:28