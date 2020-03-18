Bayburt'ta kar yağışı etkili oluyor
Bayburt'ta dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
18.03.2020 09:54 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:54
Bayburt 'ta dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Kar yağışı Bayburt'u beyaza bürüdü. Yağışla birlikte il genelinde yolların ulaşıma kapanmaması için Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediyelerin karla mücadele ekipleri çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler yağışın devam ettiği bölgelerde acil durumlara öncelik veriyor. Karayolları ekipleri de yüksek dağ geçitlerinde ve şehir geçişlerinde çalışmalarına devam ederken bu gece gerçekleşebilecek buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. - BAYBURT
Kar yağışı Bayburt'u beyaza bürüdü. Yağışla birlikte il genelinde yolların ulaşıma kapanmaması için Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediyelerin karla mücadele ekipleri çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler yağışın devam ettiği bölgelerde acil durumlara öncelik veriyor. Karayolları ekipleri de yüksek dağ geçitlerinde ve şehir geçişlerinde çalışmalarına devam ederken bu gece gerçekleşebilecek buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. - BAYBURT
Kaynak: İHA
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