Haberler » Güncel » Bayburt'ta karla karışık yağmur bekleniyor - Haber

Bayburt'ta karla karışık yağmur bekleniyor

Sıcaklıkların sıfırın altına düştüğü Bayburt'ta karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

07.01.2020 09:05 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:10 Bayburt'ta karla karışık yağmur bekleniyor
Sıcaklıkların sıfırın altına düştüğü 'ta karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Bayburt merkez ve yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının 4 ila 6 derece düştüğü bölgede rüzgar güney yönlerden orta iç kesimlerde zaman zaman kuvvetli esecek.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayından dolayı meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların, ilgililerin ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyarıda bulunuldu.

Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı eksi 6 derece, Demirözü'nde eksi 8 ve Aydıntepe ilçesinde ise eksi 6 derece olarak ölçüldü. Kar kalınlığının 4 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de en düşük hava sıcaklığı eksi 14 derece oldu. - BAYBURT

Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:22   Yalıhüyüklü şehit ailelerine Başkan Altay Kur'an ve bayrak gönderdi - Haber
09:20   Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor - Haber
09:19   Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış can aldı - Haber
09:18   Mersin'de 6 kişilik ailenin yaşadığı baraka çöktü; 1 ölü - Haber
09:16   Model uçak başlangıç ve tekamül kursu tamamlandı - Haber
08:26   Marmara ve Ege bölgelerinde şiddetli sağanak ve fırtına etkili olacak - Haber
00:44   İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu - Haber
00:06   ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı - Haber
00:00   Meksika'da son 13 ayda 873 gizli mezarda bin 124 ceset bulundu - Haber
23:43   Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde - Haber
7.01.2020 09:24:00