Bayburt'ta karla mücadele sürüyor

17 Kasım 2018 Cumartesi 11:17



17 Kasım 2018 Cumartesi 11:17

Bayburt'ta karla mücadele sürüyorBAYBURT'ta etkili kar yağışı nedeniyle belediye karla mücadele ekiplerince, kar yağışının etkilerini en aza indirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezinde 30 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 60 santimetreye kadar ulaştı.Kentte, havaların soğumasıyla etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bayburt Belediyesi karla mücadele ekipleri, 30 santimetreye kadar ulaşan karı temizlemek için, çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, mahalle ve şehir merkezindeki yolları açarak, tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise, kaldırımlardaki karları temizleyerek, vatandaşların ulaşımlarını daha kolay sağlayabilmesi adına çaba sarf ediyor.