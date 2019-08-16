Haberler» Güncel» Haber

Bayburt'ta kavurucu sıcaklar

Bayburt'ta termometreler 40 dereceye gösterirken çocuklar derelerde, yetişkinler de ağaç dallarının altında serinledi.

16.08.2019 10:03 Bayburt'ta kavurucu sıcaklar
Bayburt'ta termometreler 40 dereceye gösterirken çocuklar derelerde, yetişkinler de ağaç dallarının altında serinledi.

Bayburt'ta kavurucu sıcaklar etkili oluyor. Hava sıcaklığının son günlerde ortalama 7 derece daha artmasıyla termometreler 40 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan çocuklar derelerde serinlerken yetişkinler de ağaç dallarının altında serinledi.

"Bunaltıcı bir sıcak var"

Yusuf Tokgöz adındaki vatandaş bunaltıcı bir sıcak havanın olduğunu dile getirerek, "Bayburt'ta havalar çok sıcak. 40- 41 derece oluğu için ağaçların gölgesine sığınmak zorunda kaldık. Bunaltıcı bir sıcak var." dedi. - BAYBURT

Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:57   20 yıl sonra ilk kez yayınlanan görüntülerde deprem gerçeği
10:57   Biga'da kurban bayramı sonrası trafik uygulaması
10:57   Mücevher ihracatı Temmuz'da yüzde 96,2 arttı
10:57   Bu proje ile aileler fındık, çocuklar kalem tutuyor
10:57   Tahmazoğlu, park çalışmalarını inceledi
10:57   Adana'da sahte bekçi yakalandı
10:57   Kapıkule'de gurbetçilerin dönüş kuyruğu