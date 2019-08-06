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Bayburt'ta kaybolan genç kız aranıyor

Bayburt'ta kendisinden haber alınamayan genç kızın bulunması için çalışma başlatıldı.

06.08.2019 00:00 Bayburt'ta kaybolan genç kız aranıyor
Bayburt'ta kendisinden haber alınamayan genç kızın bulunması için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Akşar köyünde ikamet eden Melike Erdoğan'dan (21) dün akşam saatlerinden itibaren haber alamayan ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye Bayburt, Erzurum ve Trabzon Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlükleri ile jandarma ve polis ekipleri gönderildi.
Erdoğan'ın bulunması için ekiplerce yürütülen çalışmalara, köy halkı da destek veriyor.
Trabzon'dan gönderilen arama köpeğinin de yer aldığı çalışmalar, ağırlıklı olarak Erdoğan'ın son olarak görüldüğü belirtilen Akşar köyü Meşe Ortalığı mevkisinde gerçekleştiriliyor.

Melike Erdoğan, Bayburt, Akşar, Güncel

Kaynak: AA

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