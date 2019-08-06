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Bayburt'ta kaybolan genç kız aranıyor

Bayburt'ta kendisinden haber alınamayan genç kızın bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

06.08.2019 19:33 Bayburt'ta kaybolan genç kız aranıyor
Bayburt'ta kendisinden haber alınamayan genç kızın bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.
Merkeze bağlı Akşar köyünde ikamet eden ve iki gündür kendisinden haber alınamayan Melike Erdoğan'ı (21) arama çalışmaları İl Jandarma ekipleri, Giresun'dan gelen dağ komandolar, AFAD, UMKE ekipleri ve köylülerce sürdürülüyor.
Drone ve iz takip köpeğinin de kullanıldığı arama çalışmaları, genç kızın yaşadığı Akşar köyü ile sınır olan merkeze bağlı Çerçi köyü ve Bayburt-Gümüşhane arasındaki Vavuk Dağı Geçidi bölgelerinde yürütülüyor.
Öte yandan genç kızın ailesinden alınan bilgiye göre, Melike Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl da aynı şekilde kaybolduğu, dağlık arazide bir gün geçirdikten sonra köyün yaklaşık 15 kilometre ötesindeki arazide bulunduğu öğrenildi.

Melike Erdoğan, Bayburt, Akşar, Güncel

Kaynak: AA

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