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Bayburt'ta keklik ve tavşan avı yasağı başladı

Bayburt'ta, 12 Ocak 2020 itibarıyla tüm avlaklarda kum kekliği, kınalı keklik ve tavşan avı sona erdi.

13.01.2020 12:14 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:14Bayburt'ta keklik ve tavşan avı yasağı başladı
'ta, 12 Ocak 2020 itibarıyla tüm avlaklarda kum kekliği, kınalı keklik ve tavşan avı sona erdi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Bayburt Şube Müdürlüğü, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu mevzuatı ve 2019-2020 Merkez Av Komisyonu kararları doğrultusunda yaban hayvanların üreme, tüy değiştirme ve göç dönemlerini göz önüne alarak av yasağı başlattı.
Buna göre tüm avlaklarda, kum kekliği, kınalı keklik ve tavşan avının sona erdiği duyuruldu.
Yasak kapsamına giren hayvanların avlanması halinde avcılar hakkında idari ve tazminat para cezası, milli park alanında avlanılması halinde cezanın iki katının ödeneceği bildirildi.

Bayburt, Güncel

Kaynak: AA

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