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Bayburt'ta kent giriş- çıkışında korona denetimi

Korona virüsle mücadele kapsamında otobüs seferlerine getirilen yasağın başlamasıyla birlikte Bayburt'un giriş çıkışlarında denetim artırıldı.

29.03.2020 11:17 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:17
Bayburt'ta kent giriş- çıkışında korona denetimi
Korona virüsle mücadele kapsamında otobüs seferlerine getirilen yasağın başlamasıyla birlikte Bayburt 'un giriş çıkışlarında denetim artırıldı.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Bayburt'ta güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerince kentin giriş ve çıkışlarında korona virüs denetimi yapıldı. Durdurulan araçlarda bulunanların sağlık ekipleri tarafından ateşi ölçüldü. Sağlık ekipleri sürücülere ve yolculara 14 kuralı hatırlatarak, uyması gerekenleri anlattı.

Güvenlik güçleri ise sürücülere gidecekleri istikameti sorarak, acil ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Etiketler: Bayburt, Güncel

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