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Bayburt'ta Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verildi

Bayburt'ta, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 20 gaziye madalya ve berat takdim edildi.

13.12.2019 18:28 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:28Bayburt'ta Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verildi
'ta, Barış Harekatı'na katılan 20 gaziye madalya ve berat takdim edildi.
Şair Zihni Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, törende yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının nişanesi olarak madalya ve beratların tevcihinin çok önemli olduğunu söyledi.
Harekatın çok büyük amaçlar uğruna gerçekleştirildiğine dikkati çeken Epcim, "Özellikle gazilerimizin içleri rahat olsun. Son dönemde yaşadıklarımız Kıbrıs Barış Harekatı'nın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkardı." dedi.
Epcim, bölgenin yer altı kaynakları bakımından önemine işaret ederek, "Sondaj gemilerimiz şu an o bölgede çalışmalar gerçekleştiriyor. İşte bu çalışmaları bugün yapabiliyorsak, buradaki gazilerimizin o dönem verdiği mücadelenin eseridir. Bu manada sizlerle ne kadar gurur duysak azdır. Hepinizle gurur duyuyoruz." diye konuştu.
Törende, harekata katılan 20 gaziye madalya ve berat takdim edildi.
Törene gaziler, gazi yakınları, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker ile diğer yetkililer katıldı.

Bayburt, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: AA

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