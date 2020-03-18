Bayburt'ta kıştan kalma günler yaşıyor...Kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Bayburt'ta kıştan kalma günler yaşıyor.
18.03.2020 10:23 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:25
Bayburt 'ta kıştan kalma günler yaşıyor...Kar yağışı kenti beyaza bürüdü
BAYBURT - Bayburt'ta dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kar yağışı Bayburt'u beyaza bürüdü. Yağışla birlikte il genelinde yolların ulaşıma kapanmaması için Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediyelerin karla mücadele ekipleri çalışmalarına devam ediyor.Ekipler yağışın devam ettiği bölgelerde acil durumlara öncelik veriyor.Karayolları ekipleri de yüksek dağ geçitlerinde ve şehir geçişlerinde çalışmalarına devam ederken bu gece gerçekleşebilecek buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
BAYBURT - Bayburt'ta dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kar yağışı Bayburt'u beyaza bürüdü. Yağışla birlikte il genelinde yolların ulaşıma kapanmaması için Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediyelerin karla mücadele ekipleri çalışmalarına devam ediyor.Ekipler yağışın devam ettiği bölgelerde acil durumlara öncelik veriyor.Karayolları ekipleri de yüksek dağ geçitlerinde ve şehir geçişlerinde çalışmalarına devam ederken bu gece gerçekleşebilecek buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Bayburt'ta kıştan kalma günler yaşıyor...Kar yağışı kenti beyaza bürüdü
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