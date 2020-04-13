Bayburt'ta Kovid-19 önlemleri
Bayburt'ta, Saathane Meydanı'ndan Dörtyol Kavşağı'na kadar Cumhuriyet Caddesi üzerinde araç park edilmesine yasak getirildi.
13.04.2020 13:38 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:38
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Vali Cüneyt Epcim başkanlığında gerçekleştirilen İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda Saathane Meydanı'ndan Dörtyol Kavşağı'na kadar Cumhuriyet Caddesi üzerine araç parkı yasağı bugünden itibaren yürürlüğe girdi.
Ayrıca yayaların trafik akışı istikametinde yürümelerinin sağlanması için kaldırımlara bariyer yerleştirildi.
Alınan kararlara vatandaşların uyduğu gözlendi.
Kaynak: AA
Etiketler: Cumhuriyet Caddesi, Cüneyt Epcim, Dörtyol, Bayburt, Güncel