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Bayburt'ta Kovid-19 tedbirleri

Bayburt'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

05.04.2020 09:08 | Son Güncelleme: 05.04.2020 09:08
Bayburt'ta Kovid-19 tedbirleri
Bayburt 'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirildi.
Emniyet ve Sağlık müdürlükleri ekipleri, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymadığı belirlenen 3 kıraathane ve 1 çayevi işletmecisine toplam 12 bin lira idari para cezası uyguladı.
Buralarda bulunan 22 kişiye ise toplam 8 bin 624 lira, ayrıca uygulamalar kapsamında bir kişiye de 300 lira idari para cezası verildi.
Ekipler, 65 yaş ve üstü kişilerin ikametlerini terk etmelerini sınırlandıran genelgeye aykırı davranan 5 kişi ile yolcu taşımacılığını düzenleyen genelgeyi ihlal eden 1 kişi hakkında da fazla yolcu taşımaktan Kabahatler Kanunu'na göre işlem yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: Bayburt, Güncel
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