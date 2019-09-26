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Bayburt'ta KÖYDES Yatırım İzleme ve Değerlendirme toplantısı yapıldı

Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) yatırım izleme ve değerlendirme toplantısı Vali Cüneyt Epcim başkanlığında gerçekleştirildi.

26.09.2019 09:01Bayburt'ta KÖYDES Yatırım İzleme ve Değerlendirme toplantısı yapıldı
Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) yatırım izleme ve değerlendirme toplantısı Vali Cüneyt Epcim başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda değerlendirmelerde bulunan Vali Cüneyt Epcim, "2019 yılı içerisinde KÖYDES projelerinin gayet başarılı bir şekilde uygulandığını gördük. Kış dönemine girme arifesindeyiz, çalışmaların bitmesine bir aylık bir zaman kaldı. Mevsim iyi giderse bir buçuk, iki ay daha çalışılabilir. Köylerimizde 2019 yılı içerisinde KÖYDES projeleri kapsamında ciddi alt ve üst yapı çalışmaları yapıldı. Yapılan bu projelere her yıl belli bir amortisman ayırmamız gerekiyor. Bunun yanı sıra yapılmayan işleri finansman etmek gerekiyor." dedi.

Vali Epcim, işlerin hızlı ve etkin bir şekilde tamamlanması için gereken çalışmamaların yürütülmesini istedi ve yatırımlarla ilgili süreçlerin yakından takip edilmesi talimatını verdi.

2019 yılı içerisinde KÖYDES Projesi kapsamında tahsis edilen ödenekler kullanılarak köylerde yapılan yol, içme suyu, kanalizasyon, köy içi düzenleme, menfez ve istinat çalışmaları hakkında değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu, koordinasyonu gerektiren hususlar ele alındı.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Demirözü Kaymakamı Ömer Çoşkun, İl Genel Meclisi Başkanı Süleyman Ağın, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Köylere Hizmet Götürme Birlik Müdürü Erkan Karakoyun, İl Sağlık Müdürü İlker Hancı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Yardımcısı Hüseyin Küçük ile ilgili birim temsilcileri katıldı. - BAYBURT

Cüneyt Epcim, Güncel

Kaynak: İHA

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