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Bayburt'ta marketlere maske dağıtıldı

Bayburt Belediyesi ekiplerince marketlere maske dağıtıldı.

10.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:56
Bayburt'ta marketlere maske dağıtıldı
Bayburt Belediyesi ekiplerince marketlere maske dağıtıldı.
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, koronavirüsle mücadele kapsamında marketlere müşterilere ücretsiz verilmesi için maske dağıtıldı.
Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, toplum sağlığı için çalışmaları sürdürdüklerini, Kovid-19 ile mücadele adına her geçen gün yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini belirtti.
Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin bu kapsamda şehirde faaliyet gösteren tüm marketlere maske dağıttığını aktaran Pekmezci, "Bu bir seferlik uygulamadır. Bundan sonra market sahipleri maskeleri kendileri tedarik edip alışveriş yapmak üzere gelen vatandaşlarımıza takdim edecekler." ifadesini kullandı.
Pekmezci, tekrar vatandaşlara zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları çağrısında da bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Zabıta Müdürlüğü, Hükmü Pekmezci, Bayburt, Güncel
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