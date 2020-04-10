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Bayburt'ta marketlere maske dağıtıldı

Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, korona virüsle mücadele kapsamında marketlere müşterilere ücretsiz verilmesi için maske dağıtıldı.

10.04.2020 17:39 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:40
Bayburt'ta marketlere maske dağıtıldı
Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, korona virüsle mücadele kapsamında marketlere müşterilere ücretsiz verilmesi için maske dağıtıldı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentte faaliyet gösteren tüm marketlere müşterilerine verilmek üzere koruyucu maske dağıttı.

Şehirdeki marketleri tek tek gezen Zabıta Müdürlüğü ekipleri beraberlerinde getirdikleri maskeleri market sorumlularına teslim ederek maskesi olmayan müşterilerine vermelerini istedi ve bundan sonra marketlerin maske temin ederek bu uygulamayı devam ettirmelerini istedi. Ekipler ayrıca bunun yapılmaması halinde cezai işleme tabi tutulacakları konusunda da uyarılarda bulundular.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Belediyesi olarak toplum sağlığı için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Kovid-19 ile mücadele adına her geçen gün yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımız halkımızın sağlığı için. Bu çerçevede daha önce hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızı devam ettirirken bunlara yenilerini ekleyerek tedbirlerimizi genişletiyoruz. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz bu kapsamda şehrimizde faaliyet gösteren tüm marketlerimizi ziyaret ederek müşterilerine verilmek üzere koruyucu maske dağıttılar. Bu bir seferlik bir uygulama olup bundan sonra marketler kendileri bu maskeleri tedarik edip alışveriş yapmak üzere gelen vatandaşlarımıza takdim edecekler. Burada vatandaşlarımıza bir kez daha zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları çağrısında bulunuyorum. Evde hayat var" diye konuştu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Etiketler: Zabıta Müdürlüğü, Bayburt, Güncel
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