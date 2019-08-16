Haberler» Güncel» Haber

Bayburt'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Bayburt'ta minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

16.08.2019 17:39 Bayburt'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Bayburt'ta minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 21 Şubat Sanayi Sitesi kavşağında Salih Kızılarslan yönetimindeki 25 DL 203 plakalı minibüs, Muhsin Bayram'ın (66) kullandığı 34 U 8462 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Otomobilde sıkışan sürücü Muhsin Bayram ile beraberindeki Hatice Bayram ve Behiye Erdemir, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartıldı.
Sürücü Muhsin Bayram, kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Yaralılar Hatice Bayram ve Behiye Erdemir'in tedavileri ise aynı hastanede sürdürülüyor.

Bayburt, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:48   Ergene Belediyesi olağanüstü meclis toplantısı yapıldı
18:48   Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu
18:47   Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü
18:46   Kenan Sofuoğlu'ndan Tatvan'a ziyaret
18:46   SPOR Roma, Mert Çetin'i açıkladı
18:45   Akar ve TSK'nin komuta kademesi Şanlıurfa'da
18:44   Av yasağı yarın kalkıyor