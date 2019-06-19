Bayburt'ta Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Bayburt
'ta yüzlerce Müslümanın katılımıyla mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır
'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
(67) için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatının ardından Türkiye
genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı. Bayburt'ta Merkez Yakutiye
Camii'nde kılınan gıyabi cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan gıyabi cenaze sonrasında Muhammed Mursi için dua edildi. - BAYBURT