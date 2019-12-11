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Bayburt'ta öğrencilere kıyafet yardımı

Bayburt'ta Adabaşı Köyü İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulunda öğrenim gören öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı.

11.12.2019 08:56 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:01Bayburt'ta öğrencilere kıyafet yardımı
'ta Adabaşı Köyü İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulunda öğrenim gören öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı.

Bayburt'ta hayırsever bir iş adamı tarafından merkeze bağlı Adabaşı Köyü İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulunda öğrenim gören 700 öğrenciye kıyafet yardımı yaptı. Düzenlenen yardım programında konuşan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yardımlaşmanın önemine dikkat çekti. Başkan Pekmezci, "Yardımlaşma duygusu farklı bir duygu, insanların birbirleriyle yardımlaşması ve bu konuda ki gayretleri toplum nezdinde farklı bir yer ediniyor. Yardımlaşmak bizim dinimizin de, kültürümüzün de genel prensibidir. Biz asırlar boyu yaşadığımız bu coğrafyada birbirimize destek olarak bazı şeyleri başarmışız. Ne zaman o yardımlaşma duygusunu kaybetmişiz o zaman maalesef ana temadan uzaklaşmışız ve o beklediğimiz ve yarınlara dönük düşüncelerimiz tamamen alt üst olmuş. Bu topraklar bizim bu topraklarda yaşayan yavrularımız bizim. Bu güzel cennet gibi vatanda yaşamanın mutluluğu içerisinde elbette ki birbirimize o dayanışmayı göstereceğiz. Buna örnek olanları da kutluyoruz ve alkışlıyoruz. İçimizden birileri bir şeyleri başardığı zaman o mutluluğu derinden duyuyoruz. Biz bizden olanlara yani vatanın her karış toprağında yaşayan herkesin başardıklarıyla mutlu olan bir toplumuz" diye konuştu.

Program protokol üyeleri tarafından kıyafetlerin öğrencilere teslim edilmesiyle sona erdi. - BAYBURT

Hükmü Pekmezci, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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